«Найти футболиста такого уровня "Реалу" будет сложно»

Лондонский «Челси» хочет купить одного из самых дорогих футболистов мира — Килиана Мбаппе. Спортивные СМИ сообщают, что новый главный тренер «синих» Хаби Алонсо уже связался с агентами звезды. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе, игрока «Реала», которому сейчас 27 лет, составляет €200 млн.

Иногда судьбы больших контрактов зависят не от клубов и даже не от самих футболистов. Похоже, Мбаппе — как раз тот случай. Так уж вышло, что дела звезды ведет его мама. В качестве агента Файза Ламари работает жестко. Не так давно, например, появилась информация, что она намерена выдвинуть «Реалу» ультиматум и потребовать от президента клуба Флорентино Переса убрать из команды Винисиуса Жуниора, с которым у ее сына не складываются отношения.

Как разрешилась ситуация, неизвестно, но после этого как раз и появилась информация о переходе Мбаппе в «Челси». Хотя поверить в этот трансфер сложно, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Переходить из "Реала" в "Челси" — это как переходить из "Зенита" в "Сочи" или в "Оренбург". "Челси" очень давно ничего не выигрывал, не выходил в полуфиналы. Что он там собирается выигрывать и собирается ли вообще, я ставлю под большое сомнение. Однозначно, если это что-то и есть, то попытка заработать. Думаю, он туда не перейдет».

Что касается зарплаты, то сейчас в «Реале» Мбаппе получает €2 млн 670 тыс. в месяц. При этом игрок постоянно чем-то недоволен и порой совершает странные поступки: то требует капитанскую повязку, то едет с девушкой на отдых в Италию перед «Эль Класико».

Все это раздражает болельщиков «Реала». Кстати, фанаты «Пари Сен-Жермен» — предыдущего клуба, где играл нападающий, — тоже его не любили. Есть еще один нюанс. Несмотря на невероятное мастерство, Мбаппе не системный футболист, что может привести к уходу из «Реала», считает комментатор Михаил Моссаковский:

«Рано или поздно это все может привести к расставанию, и игрок, который был таким желанным для "Мадрида", в итоге может стать для него обузой. По-прежнему мы, конечно, говорим о Килиане Мбаппе как о великом игроке. Но системным футболистом его никто не сделал. И обратите внимание: "Париж" своих главных побед добился после того, как Мбаппе покинул команду. Это очень показательно».

Выручить за свою звезду «Реал» может €200 млн. Если учесть, что получил он его как свободного агента, это будет блестящая сделка. С другой стороны, Мбаппе забивает почти в каждом матче. В этом сезоне он отправил в ворота соперников 41 гол в 43 встречах во всех турнирах и, скорее всего, станет лучшим бомбардиром Ла Лиги. Найти футболиста такого уровня «Реалу» будет сложно. Скорее всего, немалый вес в этой истории получит мнение будущего наставника «сливочных» Жозе Моуринью. Впрочем, не исключено, что история перехода Мбаппе из «Реала» в «Челси» — просто ловкий трюк, некий информационный вброс.

Подобное периодически проворачивают агенты, чтобы руководители клубов были сговорчивее. В России, например, недавно обсуждали возможный переход Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ, а сейчас известно, что игрока хочет забрать «Зенит». Килиан Мбаппе в футболе фигура, конечно, более весомая, но за свою карьеру похожие ходы его мама-агент совершала неоднократно.

Владимир Осипов