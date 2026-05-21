Птицефабрика «Равис» возместила 344 тыс. рублей ущерба, нанесенного почвам

ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» полностью возместило ущерб, нанесенный почвам, в размере 344,2 тыс. руб. после решения Сосновского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку деятельности компании провела Челябинская природоохранная прокуратура. Выяснилось, что организация загрязнила пометом сельскохозяйственную землю на территории Сосновского района на площади 345 кв. м. Птицефабрику в 2025 году привлекли к административной ответственности за невыполнение требований по охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ) и оштрафовали на 400 тыс. руб. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало размер ущерба — он составил 344,2 тыс. руб. Прокуратура подала иск о взыскании этой суммы с компании. После удовлетворения требований организация возместила ущерб в полном объеме.

Виталина Ярховска