Школу в Верхней Пышме на 1225 учеников сдадут в 2027 году

В Верхней Пышме ведется строительство нового корпуса школы №22 на проспекте Успенском, который рассчитан на 1225 учащихся при обучении в одну смену. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2027 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Площадь здания составляет почти 29 тыс. кв. м. В нем появятся 49 учебных классов, раздельные гардеробные для разных возрастных групп, три лифта и санузлы для маломобильных школьников. Также в школе предусмотрены четыре спортивных зала и актовый зал на 540 мест.

На прилегающей территории создадут школьный стадион с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола. Дополнительно будут оборудованы зона отдыха и площадка для проведения общешкольных мероприятий. В настоящее время завершаются отделочные работы в здании школы, начинается благоустройство территории.

