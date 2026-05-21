В Челябинской области 55 человек подозревают в хищении 60 млн рублей у Соцфонда

Следователи Челябинской области возбудили 29 уголовных дел в отношении предполагаемых участников мошеннической группы. Установленный размер ущерба от их действий составляет более 60 млн руб. Однако в МВД предполагают, что эта сумма может возрасти до 1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, всего среди подозреваемых и обвиняемых 55 человек. Предварительно установлено, что в состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители различных компаний. Они искали людей с ограниченными возможностями и изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Впоследствии эти данные направлялись в региональные отделения Соцфонда России для получения компенсационных выплат.

По данным Ирины Волк, далее деньги передавались организаторам и координаторам противоправной деятельности. В отношении первых также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

