Угрожавшего врачу челябинца отправили в колонию-поселение на полтора года

Центральный районный суд Челябинска признал виновным 36-летнего местного жителя в хулиганстве после угроз врачу (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что ночью 31 января этого года местный житель начал конфликт с врачом в помещении приемного покоя городской больницы №1. Он угрожал медработнику убийством и насилием, выражаясь при этом нецензурной бранью. По данным СМИ, челябинца не устроило назначенное его ребенку лечение.

Фигурант получил российское гражданство в 2022 году. Свои действия не отрицал, но полагал, что их нужно квалифицировать по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). После оглашения приговора местного жителя взяли под стражу.

Виталина Ярховска

