Виновных в ДТП с автобусом хоккеистов на Урале отправят на принудительные работы

Невьянский районный суд назначил четыре года принудительных работ виновным в ДТП в Свердловской области, в результате которого пострадали члены детской хоккейной команды «Кедр» из Новоуральска и погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе судов региона, приговор был вынесен водителю автобуса Игорю Миненко, владельцу автобуса Евгению Лобову и механику Максиму Адиеву.

Суд также лишил Миненко на 2,5 года водительских прав, а также запретил Адиеву в течение трех лет заниматься работой по контролю техсостояния транспорта и его выпуска в эксплуатацию. Гражданские иски удовлетворены частично: с Лобова в пользу родственников погибших взыскано по 2 млн руб., в пользу пострадавших детей — по 1,5 млн руб. Приговор в силу не вступил.

Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, экспертизы, допросы свидетелей, потерпевших и обвиняемых, проверена документация. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что скорость автобуса при перевозке детей не должна превышать 60 км/ч, однако на Yutong было зафиксировано значительное превышение. «В ходе тщательного осмотра технического состояния автобуса установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре примерно 100 км/ч. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала города Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 км»,— рассказал полковник Горелых.

ДТП произошло 29 января 2024 года, на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. Спортсмены ехали с соревнований из Челябинска в автобусе Yutong, у которого во время движения лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. В результате аварии погибли 31-летний водитель, двое пассажиров автомобиля Citroen, а 67-летний тренер хоккеистов Виталий Плешков скончался в машине скорой помощи. Также пострадали несколько детей.

Ирина Пичурина