«Регион этот сложный»

«Армения идет не туда», — Россия устами своих официальных представителей сделала ряд резких заявлений в адрес руководства республики. Союзному государству предложено поскорее определяться, с кем идти дальше: примкнуть к недружественному Западу или сохранить исторические связи с Москвой. На этом фоне Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз армянских цветов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения двух стран проходят испытание на прочность.

Официальные лица РФ сделали несколько заявлений «предупреждающего характера» — назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет — он должен во всем разобраться и сделать выводы, — но страну явно ведут не туда.

Основная претензия состоит в том, что официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, который проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, озвучивший с трибуны ряд антироссийских заявлений. Но и это еще не все. Как известно, 7 июня — то есть совсем скоро — в республике пройдут выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе путем вмешательства в процесс предстоящего голосования.

Подробно останавливаться на ситуации в Армении не будем — можно лишь отметить, что события там развиваются бурно. В стране есть оппозиция, которая, говоря аккуратно, считается пророссийской, хотя и не вся.

Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках союзнических отношений с Россией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются. Но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начали с красоты. И кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку.

Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем они: с недружественным Западом или с нами. Если выбор не сделать, видимо, оперативно последуют дальнейшие меры. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает.

Жесткая атака РФ на действующего премьера, а также отключение газа и иные жесткие меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Не стоит забывать, что Дональд Трамп назвал Южный Кавказ зоной своих интересов. Цветы цветами, а регион этот сложный — даже можно рискнуть сказать взрывоопасный. Не всем там однозначно.

Дмитрий Дризе