Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Энергодар с полуночи полностью обесточен из-за ударов ВСУ по энергетике региона, заявил «РИА Новости» глава города Максим Пухов. Он уточнил, что зафиксированы повреждения «за пределами города».

«Энергетики развернули работы. По срокам восстановления пока сказать точно не возможно. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках электроснабжения»,— прокомментировал господин Пухов.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, он часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Два дня назад, 19 мая, мэр Энергодара сообщил о масштабном налете дронов на город.