Из Астрахани в Сириус запустят сезонный поезд с 27 мая

В конце мая между Астраханью и Сириусом начнет курсировать дополнительный сезонный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Новый маршрут сделали для увеличения перевозок в период летних отпусков и школьных каникул.

Поезд №465 Астрахань—Сириус назначили на период повышенного спроса на поездки к Черному морю. Первый рейс запланирован на 27 мая. Состав будет курсировать через день до 29 сентября включительно, что позволит обеспечить регулярное сообщение в течение всего летнего сезона.

Из Астрахани поезд будет отправляться в 22:45 и прибывать в Сириус в 09:04 следующего дня. В обратном направлении отправление назначено на 20:59, прибытие в Астрахань — через день в 09:00.

В маршруте сделали остановки на крупных станциях юга России, включая Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское, Сочи и Адлер. Таким образом, поезд обеспечит прямое сообщение с несколькими популярными курортами черноморского побережья.

В Приволжской железной дороге сделали уточнение, что запуск сезонных маршрутов связан с ростом пассажирского потока в летний период. Дополнительные составы позволяют увеличить количество мест на самых востребованных направлениях.

Также летом жители Астраханской области смогут воспользоваться транзитными поездами в сторону Черного моря. С июня через регион будут проходить составы №249/250 Новокузнецк—Сириус и №545/546 Орск—Сириус.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда к курортам Краснодарского края сделали и из других регионов, включая Саратовскую область. Там в летний сезон запланированы маршруты в Анапу, Новороссийск и Сириус.

Железнодорожные перевозчики продолжают расширять сеть маршрутов к южным курортам на фоне высокого спроса на отдых. В предстоящий летний сезон дополнительные составы делают из разных регионов страны, включая Поволжье, Сибирь и Урал.

Мария Удовик