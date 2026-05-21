В модернизацию троллейбусной сети Челябинска инвестировано 16 млрд рублей

Компания группы «Синара» завершила инвестиционную стадию концесcии по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Общий объем инвестиций составил порядка 16 млрд руб. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

Сумма в размере 14,3 млрд руб. включает финансирование государственной корпорации ДОМ. РФ, а также бюджетные средства и собственные инвестиции концессионера — ООО «Синара — городские транспортные решения Челябинск». Компания также дополнительно вложила 1,8 млрд руб. в разработку модели троллейбуса и создание производственной площадки по выпуску транспорта.

Концессионное соглашение «Синара — ГТР Челябинск» и правительство Челябинской области заключили в 2021 году. За это время в региональный центр поставлено 168 новых троллейбусов, обновлено два депо, модернизировано 83,5 км контактных сетей и 24 тяговые подстанции, установлено более 900 новых силовых опор. Помимо этого, концессионер возвел 6 км контактной сети, установил более 460 силовых опор, построил четыре новых подстанции.

Концессионное соглашение рассчитано на 15 лет. В настоящий момент новые троллейбусы работают на семи маршрутах. При достаточном количестве водителей планируется запустить в Челябинске еще четыре направления.

Ольга Воробьева