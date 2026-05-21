УК «Алого поля» требует с застройщика закончить благоустройство кровли

ООО «Алое поле-Сервис», содержащее жилой комплекс «Алое поле», подало иск к застройщику ООО «Южуралспецмонтажстрой». Компания требует обязать ответчика закончить благоустройство кровли на четвертом этаже, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

По данным суда, на крыше предусмотрено открытое пространство с детской площадкой. УК также требует, чтобы застройщик восстановил имеющиеся на ней объекты в соответствии с проектом и в течение десяти дней передал результаты работ.

В настоящий момент заявление оставлено без движения. ООО «Алое поле-Сервис» установлен срок для устранения нарушений в иске до 19 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алое поле-Сервис» зарегистрировано в Челябинске в 2023 году. Принадлежит Льву Манкевичу, директором является Юлия Калевич. ООО «Южуралспецмонтажстрой» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Учредителями указаны Анна, Сергей и Иван Манкевичи, а также Игорь Вахтинский и Михаил Лукашкин. Директором является Иван Манкевич.

Виталина Ярховска