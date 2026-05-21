Ростовская авиакомпания «Азимут» до 2032 года хочет купить свыше 50 лайнеров

Авиакомпания «Азимут» намерена в течение семи лет пополнить свой парк 31 импортозамещенным Superjet 100 и 20 лайнерами МС-21, следует из заявления гендиректора АО «Региональная корпорация развития» (владеет блок-пакетом акций перевозчика) Михаила Тихонова на инвестсовете при губернаторе Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно озвученным цифрам, сейчас у перевозчика числится 19 лайнеров Superjet 100, а уже в 2026 году планируется поступление еще одной машины этой модели. При этом был подписан предварительный протокол с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о поставке 31 полностью модернизированного борта, собранного исключительно из российских компонентов.

«У нас подписанный протокол с ОАК, из которого следует, что порядка 31 самолета Superjet нового поколения — уже полностью модернизированных, отечественного производства — будут приобретены в ближайшие семь лет. Плюс есть намерение закупить 20 машин МС-21», — пояснил господин Тихонов.

В настоящее время в российских авиакомпаниях эксплуатируется примерно 160 бортов Superjet 100. Все они были выпущены ПАО «ОАК» в рамках международной кооперации и оснащены иностранными агрегатами, в том числе франко-российскими силовыми установками SaM146. Серийный выпуск этих самолетов свернули в 2022 году из-за санкционных ограничений.

Для поддержания летной годности находящихся в эксплуатации лайнеров Росавиация продлила ресурс использования двигателей SaM146. Как заявлял в октябре прошлого года глава ведомства Дмитрий Ядров, это позволит эксплуатировать «Суперджеты» как минимум до 2028–2029 годов. Параллельно прорабатывается возможность ремоторизации стоящего парка отечественными двигателями ПД-8. Именно этими агрегатами — в рамках программы импортозамещения — будут оснащаться обновленные версии Superjet. Первые поставки таких машин ожидаются с конца 2026 года.

Станислав Маслаков