Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик приедет на ПМЭФ-2026

Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом «Известиям» сообщили в представительстве Республики Сербской в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается, что делегация Республики Сербской проведет ряд деловых встреч на полях ПМЭФ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ожидается, что делегация Республики Сербской проведет ряд деловых встреч на полях ПМЭФ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Участие Додика подтверждено по линии представительства.

Кирилл Конторщиков