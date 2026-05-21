Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик приедет на ПМЭФ-2026
Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом «Известиям» сообщили в представительстве Республики Сербской в России.
Ожидается, что делегация Республики Сербской проведет ряд деловых встреч на полях ПМЭФ
ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Участие Додика подтверждено по линии представительства.