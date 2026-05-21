Лавров исключил нанесение Россией «чрезмерного ущерба» территориям в зоне СВО
Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет «наносить чрезмерный ущерб территориям», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, там «живут, по большому счету, наши люди».
«Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции»,— сказал господин Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG (цитата по сайту МИД России).
Власти России «всегда открыты к переговорам» по урегулированию конфликта на Украине и сохраняют каналы общения с США, подчеркнул министр. «Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа»,— добавил Сергей Лавров.