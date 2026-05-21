В Бурятии вышедшая из берегов река затопила часть села

В селе Утата Закаменского района Бурятии ввели режим повышенной готовности после того, как вышедшая из берегов река Оронгодой подтопила 13 приусадебных участков. По информации ГУ МЧС России по Республике Бурятия, местные власти уже провели работу по обустройству водоотводного канала.

Канал перекроет движение на участке «Утата – Далахай». Сельское поселение «Далахайское» на некоторое время будет отрезано от автомобильного сообщения. Для жителей создан запас продуктов питания на период паводка.

Подтопления также наблюдаются в Тункинском районе Бурятии. В населенном пункте Жемчуг вода зашла на четыре приусадебных участка, угрозы жилым домам нет. Ситуация находится под контролем сотрудников МЧС, отметили в ведомстве.

Влад Никифоров, Иркутск