Цены на вторичном рынке недвижимости в Краснодаре стабилизировались

В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре не изменилась и составила 206 тыс. руб. (0,0% за месяц). В марте, напротив, наблюдался рост на 1,7%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Поиска Яндекса по квартирам». Анализ данных проведен с помощью ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI.

Медианная полная стоимость квартиры в апреле также практически не изменилась и составила 10 млн руб. (0,2% за месяц). Медианная площадь квартир в продаже достигла 50,3 кв. м.

Исходя из анализа, в апреле 2026 года вторичный рынок жилья в городах с населением более 500 тыс. человек перешел к более сдержанной динамике после роста в марте. В части городов рост цен замедлился, а число рынков со стагнацией увеличилось. Медианная стоимость 1 кв. м выросла на 1% и достигла 142 тыс. руб., тогда как месяцем ранее рост составлял 1,1%. При этом в десяти крупных городах цены практически не изменились относительно марта. В марте стагнация наблюдалась только в семи городах.

В городах-миллионниках динамика также стала более неоднородной: в части рынков рост цен замедлился до околонулевых значений, в других сохранялся умеренный рост. В среднем медианная стоимость 1 кв. м увеличилась на 1,1%, до 162 тыс. руб., против +1,4% месяцем ранее.

После мартовского восстановления рост цен на вторичном рынке жилья начал замедляться: в части крупных городов стоимость квартир перестала расти. При этом текущая стабилизация не обязательно означает, что жилье начнет дешеветь. Вторичный рынок по-прежнему зависит от ключевой ставки, отмечают аналитики. При ее снижении ипотека становится доступнее, спрос на готовое жилье растет, а вместе с ним начинают расти и цены. Поэтому в ближайшие месяцы ситуация на рынке будет все сильнее зависеть от конкретного города, объема предложения и типа жилья.

Арина Зорина