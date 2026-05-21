обновлено 11:46
Концерт Надежды Кадышевой в Екатеринбурге 23 мая отменен и перенесен на октябрь
В Екатеринбурге отменили концерт Надежды Кадышевой и ее сына Григория Кадышева на «УГМК-Арене», сообщили в пресс-службе площадки. Артисты должны были выступить в городе 23 мая.
Концерт отменен по независящим от «УГМК-Арены» причинам, говорится в сообщении. Уральцы могут вернуть деньги за билеты через сайт или кассы площадки, если они были куплены там, либо через сайты сторонних билетных операторов.
UPD: концерт перенесен на 20 октября — новой площадкой станет «МТС Live Hall». Билеты, купленные на «УГМК-Арене», будут недействительны в «МТС Live Hall», поэтому билет нужно сдать и приобрести заново.