Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом в апреле

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о качестве воздуха в Санкт-Петербурге за апрель 2026 года. Общий уровень загрязнения сохранялся повышенным. Основным загрязнителем оставался диоксид азота. Превышения предельно допустимых концентраций зафиксированы в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Красногвардейском районах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно докладу ведомства, максимальные превышения ПДК по диоксиду азота зафиксированы в Василеостровском районе — до 1,6 раза, в Центральном — до 1,4 раза, в Петроградском — до 1,3 раза и в Красногвардейском — до 1,1 раза.

По регулярности превышения норм в топе оказались Петроградский, Василеостровский, Московский и Красногвардейский районы. По другим измеряемым веществам превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Основным источником диоксида азота является автомобильный транспорт.

