В Ростове-на-Дону компании-стивидоры уличены в незаконной эксплуатации причалов

Волго-Донская транспортная прокуратура выявила факт незаконного использования федеральных грузовых причалов в морском порту Ростова стивидорными компаниями, работавшими без должного оформления документов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Надзорное ведомство завершило проверку в отношении ряда стивидорных организаций, осуществляющих деятельность в акватории Ростовского морского порта. Поводом для вмешательства стали сведения о неправомерной эксплуатации объектов, принадлежащих государству.

В ходе рейда инспекторы установили: компании, специализирующиеся на погрузке и выгрузке судов, занимали федеральные причалы без оформления законных оснований. Сооружения использовались в коммерческих целях, однако договоры аренды или концессии на них отсутствовали.

«Фактически предприятия вели деятельность на площадях, находящихся в федеральной собственности, пренебрегая бюрократическими процедурами. Подобные действия являются прямым нарушением законодательства», — отметили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По итогам проверки руководителям организаций направлены представления об устранении допущенных нарушений. Кроме того, в отношении юридических лиц возбуждены дела по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за игнорирование порядка распоряжения нежилым фондом, принадлежащим государству.

Стоит подчеркнуть, что подобные прецеденты нередки в портовой инфраструктуре юга России. Эксперты связывают их с пробелами в регулировании использования причальных стенок и отсутствием четкого реестра арендаторов. Нарушителям грозят штрафы: для компаний они могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

На данный момент Волго-Донская транспортная прокуратура продолжает мониторинг исполнения предписаний и принимает меры для недопущения повторения аналогичных инцидентов.

Станислав Маслаков