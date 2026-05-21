В Приморье ограблен ювелирный магазин

В Уссурийске мужчина ограбил ювелирный магазин. Сумма ущерба составила около 2 млн руб.

«Установлено, что злоумышленник вошел в магазин, разбил витрину баллонным ключом и, открыто похитив ювелирные изделия, скрылся»,— указано в сообщениия регионального управления ВМД.

На видеозаписи с камеры наблюдения, выложенной полицией, видно, что в момент ограбления в магазине находилась продавец и покупательница. Она убежала вместе с мужчиной, а продавец бросила в грабителя калькулятор. В сообщении прокуратуры написано, что женщина, находившаяся в магазине, «делала вид, что выбирает украшения» и является сообщницей похитителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам ограбления в особо крупном размере, совершенного организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ). Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток