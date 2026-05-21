Ростсельмаш отказался от принудительных отпусков для персонала в 2026 году

Крупнейший российский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш», столкнувшийся с трехлетним спадом спроса, заявил об отказе от принудительных отпусков и урезанного графика для персонала в 2026 году благодаря выравниванию производственного плана, пишет ТАСС со ссылкой на нового генерального директора компании Александра Виноградова.

Александр Виноградов в эксклюзивном интервью информагентству сообщил, что компания сформировала сбалансированный график выпуска продукции, который позволит загрузить мощности без остановки конвейеров.

«Прежде всего, мы выровняли план выпуска продукции по году. Сделали его оптимальным для того, чтобы загрузить производство и сохранить коллектив без вывода сотрудников в вынужденные отпуска и работы по усеченному графику», — пояснил Александр Виноградов.

Напомним, что обострение ситуации на заводе произошло в 2024 году из-за резкого падения покупательской активности. В 2025-м администрации пришлось перенести плановый ежегодный отпуск для всего персонала и свернуть часть производственных программ. По информации регионального правительства Ростовской области, численность персонала тогда сократилась на 2 тыс. человек. Власти оказали предприятию федеральную поддержку, а также способствовали подписанию в 2026 году договора о сотрудничестве с Херсонской областью, которая гарантировала закупку техники.

В текущем году менеджмент завода сосредоточил усилия на ревизии текущих издержек. В первую очередь корректировки коснулись инвестиционной политики. По словам Александра Виноградова, оптимизация расходов затронула капитальные вложения, но не затронула фонд оплаты труда.

История предприятия берет начало в 1929 году, когда в донской столице был основан комбайновый завод. Сегодня в холдинг входит 13 предприятий, а номенклатура насчитывает свыше 150 модификаций 24 типов машин: от зерноуборочных комбайнов и тракторов до опрыскивателей и кормозаготовительного оборудования.

Станислав Маслаков