Зарплата для молодежи без опыта на Южном Урале выросла на 63% за четыре года

Предлагаемая зарплата для молодых кандидатов без опыта выросла на 63% за четыре года в Челябинской области. Жалованье увеличилось с 33,2 тыс. руб. до 54,1 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Ожидаемая зарплата среди молодежи в регионе выросла немного больше за последние четыре года — на 67%. Если раньше соискатели хотели получать 29,9 тыс. руб., теперь им необходимо жалованье в размере 50 тыс. руб. При этом юноши запрашивают больше: их запросы увеличились с 31,8 тыс. руб. до 62,1 тыс. руб. Девушки подняли планку с 27,1 тыс. руб. до 47,5 тыс. руб.

В 2026 году в Челябинской области для молодых кандидатов без опыта ключевыми навыками стали активные продажи (рост за четыре года в 3,9 раза), кассовые операции (в 2 раза) и мерчандайзинг (в 2,5 раза).

