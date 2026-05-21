Работу цеха по розливу воды на Ямале остановили из-за нарушения санитарных норм

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) на 90 суток приостановило деятельность цеха по розливу бутилированной воды из-за грубых нарушений санитарных норм. Как сообщили в ведомстве, предприятие ИП Овчинниковой А.А. поставляет продукцию в образовательные учреждения округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При проверке в Салехарде выявлено несоответствие воды «Ледниковая жемчужина» микробиологическим показателям, при этом она производилась из питьевой воды, поступающей по разводящей сети города. Выявлено отсутствие документации на оборудование и личной медицинской книжки у работника. Также прекращено действие декларации о соответствии и обнаружены ошибки в этикетке, не соответствующие техническим регламентам.

Временный запрет на производство был введен 12 мая. Основанием послужила высокая общественная опасность выявленных нарушений, требующая немедленного прекращения деятельности. 18 мая Салехардский городской суд принял решение о приостановке работы цеха. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина