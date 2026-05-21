Власти Краснодарского края сообщили об отмене угрозы БПЛА

В Краснодарском крае утром 21 мая объявили отбой беспилотной опасности. Режим предупреждения действовал с вечера предыдущего дня. Информацию об отмене угрозы распространило региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В экстренном сообщении жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при обнаружении возможных обломков беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали не приближаться к подозрительным предметам и при их обнаружении обращаться по номеру 112.

Ранее на территории Краснодарского края действовало предупреждение о беспилотной опасности на фоне сообщений о работе систем противовоздушной обороны в ряде регионов страны. По данным Минобороны РФ, днем 20 мая российские силы ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над территориями шести регионов, включая Краснодарский край.

Кроме того, в период с 09:00 до 14:00 20 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата дальнего действия. БПЛА ликвидировали над территориями 17 регионов России, в том числе над Краснодарским краем.

На Кубани продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию данных о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик