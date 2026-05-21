В «тюменской матрешке» изымут опасный препарат для животных
Опасное лекарство для животных будет изъято из гражданского оборота в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (ЯНАО и ХМАО), сообщили в управлении Россельхознадзора по регионам.
К распространению запрещен ветеринарный препарат «Энронит» серии 0211 от российского производителя «Нита-Фарм» со сроком годности до февраля 2028 года. При проверке качества этой серии образец не соответствовал требованиям по показателю «пирогенность».
Перемещение или оборот данной серии лекарственного препарата запрещается.
Энронит — антибактериальное лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для лечения телят, ягнят и свиней при желудочно-кишечных и респираторных болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии.