Потепление до +31 градуса прогнозируют в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры воздуха. К концу рабочей недели в ряде районов региона столбики термометров поднимутся до +31 градуса. При этом дожди и грозы на территории Кубани сохранятся, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 21 мая температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. В юго-восточной части края ожидается от +19 до +24, на Черноморском побережье — от +18 до +23 градусов. В утренние часы местами прогнозируют туман.

Синоптики также предупредили о кратковременных дождях, которые местами будут сильными. В отдельных районах возможны грозы и град. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в последующие дни.

Ночью 22 и 23 мая температура воздуха в регионе составит от +12 до +17 градусов, в предгорных районах — от +8 до +13. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Более прохладная погода сохранится в юго-восточных районах Кубани и на Азовском побережье, где ожидается от +20 до +25 градусов. На Черноморском побережье температура не превысит +23 градусов.

В гидрометцентре отметили, что кратковременные осадки продолжат носить локальный характер. В отдельных районах возможны сильные ливни. Утром также вероятно образование туманов.

Ранее в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Оно действует до конца суток 21 мая. По информации оперативных служб, на реках и малых водотоках юго-восточной части региона ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Из-за риска подтоплений оперативные службы Кубани перевели в режим повышенной готовности. Власти предупреждали об угрозе подъема уровня воды до критических отметок после увеличения сбросов с Невинномысского гидроузла. Наиболее сложная ситуация может сложиться в Армавире, а также в Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах.

Мария Удовик