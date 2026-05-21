На Азовском побережье к лету планируют откроют 40 пляжей

В Темрюкском районе продолжают подготовку к курортному сезону. На территориях, расположенных на побережье Азовского моря, к открытию планируют 40 пляжей. Часть из них обновят в едином архитектурном стиле, сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков.

По информации районных властей, арендаторы и хозяйствующие субъекты проводят работы по благоустройству территорий, убирают бытовой и штормовой мусор, приводят в порядок инфраструктуру и обновляют пляжные конструкции. Подготовительные мероприятия проходят накануне старта летнего туристического сезона.

Как уточнил господин Бабенков, десять пляжных территорий на Азовском побережье оформят в едином архитектурном стиле. Кроме того, ряд объектов адаптируют для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья. На пляжах оборудуют деревянные настилы, пандусы для спуска к воде, специализированные шезлонги и кабинки для переодевания.

Одновременно в районе продолжают решать вопрос о работе пляжей на Черноморском побережье. Речь идет о семи территориях, судьба которых пока остается неопределенной. Окончательное решение по их открытию примут после завершения исследований воды и песка, которые проводит Роспотребнадзор.

В администрации района подчеркнули, что перед началом сезона все пляжи пройдут обязательные проверки. Работу разрешат только тем территориям, которые получат санитарно-эпидемиологические заключения и подтвердят соответствие требованиям безопасности.

Подготовка к курортному сезону в Темрюкском районе проходит на фоне высокого интереса к отдыху на Азовском побережье Краснодарского края. Власти муниципалитета рассчитывают, что обновление инфраструктуры и благоустройство пляжей помогут повысить комфорт для туристов и улучшить качество отдыха.

Ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков опубликовал видео с пляжных территорий и сообщил, что работы по приведению береговой инфраструктуры в порядок продолжаются во всех курортных зонах муниципалитета.

