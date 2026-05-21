Сезонный поезд из Астрахани в Сириус запустят в конце мая

В конце мая между Астраханью и курортами Краснодарского края начнет курсировать дополнительный сезонный поезд. Новый маршрут свяжет Астрахань с Сириусом в период летних отпусков и школьных каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

По данным перевозчика, поезд №465 Астрахань — Сириус назначили на период повышенного пассажирского спроса. Первый рейс состоится 27 мая. Состав будет курсировать через день до 29 сентября включительно.

Из Астрахани поезд станет отправляться в 22:45 и прибывать в Сириус в 09:04 следующего дня. В обратном направлении состав будет отправляться в 20:59 и прибывать в Астрахань через день в 09:00.

В маршруте предусмотрели остановки на крупных станциях юга России. Поезд проследует через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское, Сочи и Адлер. Таким образом, дополнительный состав обеспечит транспортное сообщение сразу с несколькими популярными курортами Черноморского побережья Краснодарского края.

В Приволжской железной дороге отметили, что запуск сезонных маршрутов связан с традиционным ростом туристического потока в южные регионы страны в летний период. Дополнительные составы позволяют увеличить провозные мощности на наиболее востребованных направлениях.

Помимо нового маршрута Астрахань — Сириус, летом жители региона смогут воспользоваться и транзитными поездами, следующими к Черному морю. С июня через Астрахань будут курсировать поезда №249/250 Новокузнецк — Сириус и №545/546 Орск — Сириус.

Ранее сообщалось, что дополнительные пассажирские поезда на курорты Краснодарского края назначили и на Приволжской железной дороге из Саратова. В летний сезон составы будут следовать в Анапу, Новороссийск и Сириус.

Железнодорожные перевозчики продолжают расширять маршрутную сеть к южным курортам на фоне высокого спроса на отдых в Краснодарском крае. В предстоящий летний сезон дополнительные поезда назначают из различных регионов страны, включая Поволжье, Сибирь и Урал.

Мария Удовик