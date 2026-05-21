Россия всегда найдет покупателей для своих критически важных минералов, несмотря на санкции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Здесь опять-таки сырье дефицитное, оно не у всех есть, критические минералы. Поэтому мы покупателя всегда найдем, у нас с этим проблем нет»,— сказал господин Биричевский «РИА Новости».

Как добавил директор департамента МИД, Москва всегда была надежным поставщиком для тех, кто в поставках заинтересован. «Если кто-то не хочет это покупать, это их право, их выбор»,— указал он.