Си Цзиньпин на следующей неделе может отправиться в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею в конце мая или в начале июня. Администрация президента Южной Кореи заявила, что ожидает в связи с этим визитом от Китая конструктивной роли в вопросах, касающихся Корейского полуострова, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правительство следит за соответствующими передвижениями. Правительство надеется, что обмены между Северной Кореей и Китаем будут проходить таким образом, который будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове»,— сообщил офис президента Южной Кореи.

Визит Си Цзиньпина в КНДР состоится после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине на прошлой неделе. Как пишет «Рёнхап», на переговорах они обозначили денуклеаризацию Северной Кореи своей общей целью.

Эрнест Филипповский