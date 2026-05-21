США разместили в Аравийском море эсминцы с лазерным оружием

Военно-морские силы США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана два ракетных эсминца с лазерным оружием, пишет The War Zone со ссылкой на источники. Речь идет о кораблях USS Spruance и USS John Finn, которые оснащены лазерной установкой ODIN.

Как поясняет издание, лазерные установки предназначены для ослепления и дезориентации ударных беспилотников. Они также способны нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем.

Представитель ВМС США уточнил, что Соединенные Штаты установили лазерные установки на девяти эсминцах. По его словам, армия страны продолжает расширять испытания и применение такого оружия.