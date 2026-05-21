Axios узнал о споре Трампа и Нетаньяху во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время последнего разговора разошлись во мнениях по поводу дальнейших шагов относительно Ирана, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, Дональд Трамп сказал Биньямину Нетаньяху, что посредники готовят «письмо о намерениях». Господин Трамп уточнил, что США и Иран могут подписать его для формального завершения войны, после чего начнется месяц переговоров по поводу иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива.

Один из источников сообщил, что Биньямин Нетаньяху был обеспокоен после телефонного разговора с президентом США. Еще один собеседник сказал, что во время переговоров у господина Нетаньяху «горели волосы на голове». По словам источников, Израиль предпочел бы переговорам возобновление боевых действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана.

Телефонный разговор президента США и премьера Израиля прошел 17 мая. Дональд Трамп позднее говорил о готовности поддержать возобновление военной операции в случае провала переговоров с Ираном.