Аэропорт Тамбова временно закрыли

Росавиация ввела временные ограничения на работу тамбовского аэропорта. Они касаются приема и выпуска воздушных судов, уточнили в ведомстве.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.

В последний раз работа воздушной гавани приостанавливалась с 5:04 до 11:05 в понедельник, 18 мая.

По данным Минобороны, в последний раз беспилотники над Тамбовской областью сбивали в ночь с 18 на 19 мая. О возможных последствиях не сообщалось.

Аэропорт в Тамбове — единственный работающий в Черноземье, остальные были закрыты в 2022 году. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани составил свыше 33 тыс. человек. Это почти на 15% ниже показателя 2024-го, когда было обслужено 39 тыс. пассажиров.

