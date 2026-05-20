В России впервые использовали БПЛА при строительстве ЛЭП

В Республике Алтай впервые в России беспилотник использовали для монтажа линии электропередачи. БПЛА протянул провод ЛЭП длиной 896 метров через реку Бия.

При монтаже линии электропередачи использовали промышленный беспилотник с увеличенной грузоподъемностью. Для реализации проекта также были разработаны облегченный канат и лебедка с системой контроля натяжения.

Применение наземной техники в районе реки Бия невозможно из-за сложного рельефа. Перед монтажом ЛЭП с использованием беспилотника специалисты создали испытательный полигон, где проходила подготовка операторов БПЛА.