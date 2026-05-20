Курс доллара. Прогноз на 21–22 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Российский рубль продолжает уверенно укреплять позиции по отношению к основным мировым валютам. В среду внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опускался ниже уровня 70 руб./$, но по итогам дня закрылся на отметке 71,51 руб./$. Это на 1,34 руб. ниже значений пятницы и на 15,4 руб. ниже локального максимума, установленного в середине марта. Сильные позиции рубля связаны со значительным предложением валюты со стороны экспортеров при недостаточно высоком спросе как со стороны импортеров, так и населения.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|71.50-86.50
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.00
|Банк Зенит
|73.00
|УК Первая
|71.00-75.00
|«Цифра банк»
|72.00
|«БКС Мир инвестиций»
|73.00-75.00
|Консенсус-прогноз *
|74.17
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались
Рубль укрепляется благодаря временному стечению обстоятельств, но текущая динамика роста выглядит явно избыточной. Несоответствие объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила общему притоку экспортной выручки может создать период, который сделает рубль избыточно крепким, что может рассматриваться как оптимальный период для увеличения валютных накоплений. Фактически ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались, однако устойчивость этого тренда пока вызывает сомнения.
Дополнительное предложение валюты
Несмотря на коррекционный рост, продемонстрированный основными мировыми валютами в среду, во второй половине недели есть возможности для возобновления тенденции на укрепление рубля. Способствовать этому будет дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пиковому периоду налоговых выплат. Это создает предпосылки для закрепления пары юань/рубль в диапазоне 10–10,5 руб./CNY и отступления китайской валюты в нижнюю половину этого коридора.
Участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям
Укрепление рубля на валютном рынке приостановилось. Курс отечественной национальной валюты по отношению к американскому доллару скорректировался вниз. Мы полагаем, что участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям на фоне снижения нефтяных котировок, хотя фундаментальные факторы остались без изменений. В этих условиях валютные пары, вероятно, перейдут к консолидации в текущих диапазонах. 69–72 руб./$ и 10,2–10,6 руб./CNY.
Экспортеры продают валюту без сожаления
Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия спроса на валюту и больших ее продаж. Валютная выручка у компаний выросла на 20–50%, у кого-то вдвое. Экспортеры продают валюту без сожаления — нужны рубли, в том числе на инвестиции. Для рубля праздник жизни продолжится минимум до конца мая. Ждем объявления покупок валюты Минфином, наша оценка на июнь — 270 млрд руб. В этом случае курс вернется к 76 руб./$. В июне продолжится поступление валюты от экспорта. Рубль если и будет слабеть, то медленно и больше в июле, когда закончится продажа зеркалирующих операций. Ориентир на эту неделю 69–71 руб./$.
Добавлять напряженности и геополитика
Рубль продолжает тренд на укрепление. Основной фактор поддержки — приток иностранной валюты на фоне роста цен на углеводороды. Дополнительную поддержку оказывает все еще высокая ключевая ставка. В фокусе — визит президента РФ в Китай, который способен добавить общего оптимизма рынку. Тем временем не на стороне рубля свежие данные по инфляционным ожиданиям россиян, которые выросли в мае до 13%. Продолжает добавлять напряженности и геополитика. Между тем доходность казначейских облигаций США заметно снизилась, приблизившись к показателям 2007 года. В фокусе при оценке перспектив евро — новость о согласовании ЕС текста торгового соглашения с США, за невыполнение обязательств по которому президент США заявлял о повышении торговых пошлин для европейских стран.