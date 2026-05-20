Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс доллара. Прогноз на 21–22 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Российский рубль продолжает уверенно укреплять позиции по отношению к основным мировым валютам. В среду внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опускался ниже уровня 70 руб./$, но по итогам дня закрылся на отметке 71,51 руб./$. Это на 1,34 руб. ниже значений пятницы и на 15,4 руб. ниже локального максимума, установленного в середине марта. Сильные позиции рубля связаны со значительным предложением валюты со стороны экспортеров при недостаточно высоком спросе как со стороны импортеров, так и населения.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
ПСБ 71.50-86.50
Банк Русский Стандарт 73.00-75.00
Банк Зенит 73.00
УК Первая 71.00-75.00
«Цифра банк» 72.00
«БКС Мир инвестиций» 73.00-75.00
Консенсус-прогноз * 74.17

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Предыдущий слайд
Банк Зенит
ПСБ
«Цифра банк»
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
Следующий слайд
Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались

Рубль укрепляется благодаря временному стечению обстоятельств, но текущая динамика роста выглядит явно избыточной. Несоответствие объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила общему притоку экспортной выручки может создать период, который сделает рубль избыточно крепким, что может рассматриваться как оптимальный период для увеличения валютных накоплений. Фактически ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались, однако устойчивость этого тренда пока вызывает сомнения.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Дополнительное предложение валюты

Несмотря на коррекционный рост, продемонстрированный основными мировыми валютами в среду, во второй половине недели есть возможности для возобновления тенденции на укрепление рубля. Способствовать этому будет дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пиковому периоду налоговых выплат. Это создает предпосылки для закрепления пары юань/рубль в диапазоне 10–10,5 руб./CNY и отступления китайской валюты в нижнюю половину этого коридора.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям

Укрепление рубля на валютном рынке приостановилось. Курс отечественной национальной валюты по отношению к американскому доллару скорректировался вниз. Мы полагаем, что участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям на фоне снижения нефтяных котировок, хотя фундаментальные факторы остались без изменений. В этих условиях валютные пары, вероятно, перейдут к консолидации в текущих диапазонах. 69–72 руб./$ и 10,2–10,6 руб./CNY.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Экспортеры продают валюту без сожаления

Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия спроса на валюту и больших ее продаж. Валютная выручка у компаний выросла на 20–50%, у кого-то вдвое. Экспортеры продают валюту без сожаления — нужны рубли, в том числе на инвестиции. Для рубля праздник жизни продолжится минимум до конца мая. Ждем объявления покупок валюты Минфином, наша оценка на июнь — 270 млрд руб. В этом случае курс вернется к 76 руб./$. В июне продолжится поступление валюты от экспорта. Рубль если и будет слабеть, то медленно и больше в июле, когда закончится продажа зеркалирующих операций. Ориентир на эту неделю 69–71 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Добавлять напряженности и геополитика

Рубль продолжает тренд на укрепление. Основной фактор поддержки — приток иностранной валюты на фоне роста цен на углеводороды. Дополнительную поддержку оказывает все еще высокая ключевая ставка. В фокусе — визит президента РФ в Китай, который способен добавить общего оптимизма рынку. Тем временем не на стороне рубля свежие данные по инфляционным ожиданиям россиян, которые выросли в мае до 13%. Продолжает добавлять напряженности и геополитика. Между тем доходность казначейских облигаций США заметно снизилась, приблизившись к показателям 2007 года. В фокусе при оценке перспектив евро — новость о согласовании ЕС текста торгового соглашения с США, за невыполнение обязательств по которому президент США заявлял о повышении торговых пошлин для европейских стран.

Новости компаний Все