Курс доллара. Прогноз на 21–22 мая

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались Рубль укрепляется благодаря временному стечению обстоятельств, но текущая динамика роста выглядит явно избыточной. Несоответствие объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила общему притоку экспортной выручки может создать период, который сделает рубль избыточно крепким, что может рассматриваться как оптимальный период для увеличения валютных накоплений. Фактически ожидания крепкого рубля в марте—апреле реализовались, однако устойчивость этого тренда пока вызывает сомнения.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Дополнительное предложение валюты Несмотря на коррекционный рост, продемонстрированный основными мировыми валютами в среду, во второй половине недели есть возможности для возобновления тенденции на укрепление рубля. Способствовать этому будет дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пиковому периоду налоговых выплат. Это создает предпосылки для закрепления пары юань/рубль в диапазоне 10–10,5 руб./CNY и отступления китайской валюты в нижнюю половину этого коридора.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям Укрепление рубля на валютном рынке приостановилось. Курс отечественной национальной валюты по отношению к американскому доллару скорректировался вниз. Мы полагаем, что участники рынка могли зафиксировать прибыль по рублевым позициям на фоне снижения нефтяных котировок, хотя фундаментальные факторы остались без изменений. В этих условиях валютные пары, вероятно, перейдут к консолидации в текущих диапазонах. 69–72 руб./$ и 10,2–10,6 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист Экспортеры продают валюту без сожаления Рубль продолжает укрепляться на фоне отсутствия спроса на валюту и больших ее продаж. Валютная выручка у компаний выросла на 20–50%, у кого-то вдвое. Экспортеры продают валюту без сожаления — нужны рубли, в том числе на инвестиции. Для рубля праздник жизни продолжится минимум до конца мая. Ждем объявления покупок валюты Минфином, наша оценка на июнь — 270 млрд руб. В этом случае курс вернется к 76 руб./$. В июне продолжится поступление валюты от экспорта. Рубль если и будет слабеть, то медленно и больше в июле, когда закончится продажа зеркалирующих операций. Ориентир на эту неделю 69–71 руб./$.