Лавров: Россия и Китай играют стабилизирующую роль на международной арене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG заявил, что Россия рассматривает Китай как своего главного экономического партнера и крупнейшего соседа. По его словам, этот статус придает двусторонним отношениям особое значение и создает прочную базу для сотрудничества.

Господин Лавров отметил, что народы России и Китая испытывают взаимное уважение и высоко ценят взаимодействие между странами. Это способствует эффективной работе политиков на международной арене. Он напомнил о проходящем в Харбине фестивале и о том, что 2026 и 2027 годы объявлены годами сотрудничества между РФ и КНР в сфере образования. На данный момент около 60 тыс. китайцев обучаются в российских вузах, а более 20 тыс. россиян — в китайских учебных заведениях. Параллельно реализуется множество культурных и спортивных проектов.

Российский министр подчеркнул, что благодаря такому взаимопониманию политикам проще решать важные задачи. Господин Лавров также напомнил, что президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин оценили уровень двусторонних отношений как беспрецедентно высокий во время регулярных контактов за последние два года.

