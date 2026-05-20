Лавров: Россия и Китай играют стабилизирующую роль на международной арене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG заявил, что Россия рассматривает Китай как своего главного экономического партнера и крупнейшего соседа. По его словам, этот статус придает двусторонним отношениям особое значение и создает прочную базу для сотрудничества.
Господин Лавров отметил, что народы России и Китая испытывают взаимное уважение и высоко ценят взаимодействие между странами. Это способствует эффективной работе политиков на международной арене. Он напомнил о проходящем в Харбине фестивале и о том, что 2026 и 2027 годы объявлены годами сотрудничества между РФ и КНР в сфере образования. На данный момент около 60 тыс. китайцев обучаются в российских вузах, а более 20 тыс. россиян — в китайских учебных заведениях. Параллельно реализуется множество культурных и спортивных проектов.
Российский министр подчеркнул, что благодаря такому взаимопониманию политикам проще решать важные задачи. Господин Лавров также напомнил, что президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин оценили уровень двусторонних отношений как беспрецедентно высокий во время регулярных контактов за последние два года.
О встрече Путина и Си в Пекине читайте в репортаже «Ъ» «Церемонии без гегемонии».
Фотогалерея
Как прошел визит в Китай Владимира Путина
Заявления Сергея Лаврова о Китае как главном экономическом партнере и крупнейшем соседе России, а также о беспрецедентно высоком уровне отношений между странами, подкрепляются их активным сотрудничеством в условиях меняющегося мира. С 2026 по 2027 годы объявлены годами сотрудничества в сфере образования, что отражает тенденцию к укреплению гуманитарных связей наряду с экономическими. Этот год также отмечен 75-летием установления дипломатических отношений между Россией и КНР, а также 25-летием подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что является важной вехой для обеих стран.
В условиях сложной международной обстановки и давления со стороны Запада обе страны видят в укреплении двусторонних отношений способ сохранения глобальной стабильности и продвижения справедливого многополярного миропорядка. Китайские и российские официальные лица регулярно встречаются для обсуждения стратегической безопасности и координации действий на международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС, что свидетельствует о согласованной позиции по ключевым мировым вопросам. Китайские эксперты, в свою очередь, отмечают, что геополитическая турбулентность только укрепила союз двух стран, сделав его "островом стабильности".
Несмотря на заявления о стабильности и росте отношений, некоторые аналитики отмечают, что текущее партнерство имеет асимметричный характер. Для России оно более важно с точки зрения обхода международной изоляции и поддержания экономики, в то время как Китай демонстрирует большую дипломатическую и экономическую свободу действий. Хотя товарооборот между странами активно растет, существуют сложности в экономическом сотрудничестве, например, замораживание финансовых платежей крупными китайскими банками из-за угрозы вторичных санкций США.