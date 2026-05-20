«КоммерсантЪ» и «Билайн Бизнес» провели Техноквартирник на ЦИПРе

18 мая в Нижнем Новгороде прошел Техноквартирник — совместная вечеринка издательского дома «КоммерсантЪ» и «Билайн Бизнес» в рамках конференции ЦИПР. Мероприятие состоялось в ресторане Yale на Рождественской улице.

Пространство трехэтажного особняка XVIII века оформили в стилистике неформальных музыкальных квартирников 1980-х годов. Интерьер дополнили винтажными предметами, включая ковры, торшеры, старую эмалированную посуду и телевизоры с ретрорекламой, создав атмосферу домашней встречи с элементами цифровой эстетики.

Для гостей подготовили музыкальную программу с концертом коллектива Александра Пушного и диджей-сетом проекта «Кассета до полуночи». Посетители могли проводить время как в основном зале, так и на открытой веранде ресторана. Отдельной частью вечера стала тематическая барная карта с коктейлями, названия которых отсылали к цифровой и телеком-индустрии.