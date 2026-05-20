Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов снялся с праймериз

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов снял свою кандидатуру с предварительного партийного голосования по региональному отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил в среду вечером в своем Telegram-канале.

«Сегодня я принял решение снять свою кандидатуру с участия в предварительном народном голосовании “Единой России”. Это решение было непростым. Но оно взвешенное и продиктовано пониманием того, где сегодня я могу принести наибольшую пользу стране, региону и нашим людям»,— написал господин Морозов в своем сообщении, отметив, что «не ставит точку», остается «в политике, в работе, в команде президента и “Единой России”» и продолжит заниматься «развитием регионов, поддержкой промышленности и предпринимательства, науки и технологий».

В приложенном видеоролике он сказал, что перед ним «поставлена очень важная государственная задача, связанная с реализацией нацпроектов», и он «обязан эту задачу выполнить». Какая именно поставлена задача и какой пост ему обещан, господин Морозов не сообщил.

Сергей Морозов заявился на праймериз ЕР региона по 186 одномандатному округу (где раньше выдвигался знаменитый хоккеист Вячеслав Третьяк) и по партспискам. Документы он подал буквально в последние дни периода регистрации. Между тем, как поясняли источники «Ъ», никто не знает, с кем согласовал экс-губернатор свое выдвижение, в то время как по этому округу и по списку зарегистрировались другие, «очевидные и ресурсные люди», кандидатуры которых согласованы в определенных кругах. При этом политологи отмечали, что своим выдвижением Сергей Морозов внес в предварительное голосование интригу, и, если не снимется с праймериз, имеет шансы на победу.

Ранее президент регионального фонда профессиональных исследований Дмитрий Травкин, комментируя «Ъ» повышенный интерес к предварительному голосованию ЕР, отмечал, что праймериз дают возможность политикам заявить о себе, а также в некоторых случаях «позволяют пойти на определенный политический торг, когда кандидату за отказ от дальнейшей борьбы предлагают те или иные преференции».

Сергей Титов, Ульяновск