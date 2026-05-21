«Девочка должна хотеть стать мамой, когда она совсем еще маленькая»

В Петербурге увеличился процент женщин, которые сохранили беременность после общения с психологом. Такие данные привели в Заксобрании Санкт-Петербурга во время обсуждения рождаемости и абортов в городе. На заседании прозвучали предложения отменить алименты для женщин, которые отказались от ребенка в роддоме, отправлять желающих развестись к психологам и активнее транслировать счастливый образ семьи. Некоторые спикеры и вовсе заявили, что нужно стремиться к тому, чтобы каждая девочка с детства хотела выйти замуж и родить много детей.

В Петербурге в 2025 году и за первые четыре месяца 2026-го, по данным комитета по здравоохранению, после общения с психологом решение сохранить беременность приняли 30% женщин

На заседании собрались депутаты, представители Русской православной церкви, городских медицинских учреждений, чиновники и многодетные мамы. При этом наиболее активно на тему высказывались мужчины. Заседание растянулось на 2,5 часа. Ни к чему дельному, впрочем, не пришли. Хотя, кажется, эту цель перед собой никто и не ставил. Зато прозвучало много громких и противоречивых заявлений.

Рождаемость в России и в Петербурге в частности падает уже несколько лет подряд. Если оптимистичные прогнозы сбудутся, то увеличиваться она начнет только к 2030 году.

На этом фоне власти пытаются всеми способами мотивировать граждан заводить детей: дополнительные пособия, увеличение вариантов, куда можно потратить региональный материнский капитал. Некоторые субъекты, в том числе Петербург, ввели административную ответственность за склонение к абортам. Недавно парламент Вологодской области предложил распространить эту меру на федеральном уровне.

Еще недавно активно говорили о введении запрета на аборты. После этого частные клиники стали добровольно отказываться от проведения операции по прерыванию беременности. В декабре прошлого 2025 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявлял, что аборты не делают 800 частных клиник России. Речь идет о 14 регионах: Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ. В марте губернатор Вологодской области отчитался, что число абортов в регионе за год снизилось на 81%.

С этого начал заседание депутат Всеволод Беликов («Единая Россия»), который и был инициатором принятия административного наказания за склонение к абортам в Петербурге. Депутат отметил, что люди просто поехали за операцией в другие регионы.

Парламентарий заявил, что женщины в 50 случаев из 100 идут на аборт из-за безразличия близких. «Нет реакции, нет эмпатии. Женщина хочет услышать: "Вау, здорово, мы станем родителями", а слышит: "Да, угу". И сразу попадает в депрессию. Для нее это стресс»,— выступал депутат. По его мнению, причина кроется именно в этом, а не в финансовых проблемах семей, особенно молодых.

Наказать за безразличие, как отметил Всеволод Бельский, нельзя, поэтому необходимо сформировать в обществе важность материнства. «У человека должно быть устойчивое понимание, что он никогда не останется один»,— продолжал вещать господин Беликов. Депутат верно заметил, что 100 тыс. рублей (именно такую сумму выплачивают в Петербурге беременным школьницам и студенткам.— «Ъ Северо-Запад») не спасут молодую семью. Но такие выплаты, по мнению парламентария, создают нужный информационный посыл: «Государство и власть никогда тебя не оставят».

В этот же день, несколькими часами ранее, видимо тоже для информационного посыла, парламент одобрил закон, который позволит многодетным, чей доход превысил прожиточный минимум на 10%, продолжать получать от государства 10 тыс. рублей ежемесячно.

С идеей пропагандировать создание семьи выступила настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игуменья София. По ее мнению, в Петербурге не хватает рекламы против абортов и за сохранение жизни. «Про какой-нибудь iPhone 17 из каждого утюга вещают, а про семью очень мало. Даже на государственных ресурсах. Давайте хоть каждый день печатать положительную информацию»,— заявила спикер.

Настоятельница полагает, что для сокращения числа абортов необходимо снять с матерей, которые отказались от ребенка в роддоме, обязанность платить алименты. По российскому закону, мать платит деньги до наступления совершеннолетия ребенка. «Для женщины, которая идет на аборт по материальным причинам, перспектива выплачивать 25% на ребенка, от которого она отказалась,— это серьезная мотивация сделать аборт и не платить»,— считает игуменья София. При этом решения, как мотивировать женщину в таком случае не только родить, но и оставить ребенка в семье, а не отдать в детский дом, настоятельница не предложила.

В своем докладе игуменья София также заявила, что в 85% частных клиник в 76 регионах нарушают законодательство по прерыванию беременности: например, проводят операцию в день обращения, не соблюдая установленный законодательством срок, отведенный женщине на подумать, не спрашивают документы, не проводят консультацию с психологом.

В государственных клиниках консультациях с психологом обязательна перед проведением аборта. Кроме того, врачам рекомендовано делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение.

В Петербурге в 2025 году и за первые четыре месяца 2026-го, по данным комитета по здравоохранению, после общения с психологом решение сохранить беременность приняли 30% женщин.

О том, в каком возрасте женщине лучше рожать, высказался клирик Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Дягилев. По его мнению, основная проблема демографии кроется не в абортах: даже если бы все, кто пошел на этот шаг, оставили ребенка, то рождаемость все равно не превысила бы смертность.

Протоиерей полагает, что причина нынешней демографической ямы — в нежелании современных людей создавать семью. «Женщины сейчас предпочитают сначала сделать карьеру и только потом рожать. Они задумываются о детях уже после 30 лет. Биологию не обманешь, лучший возраст для рождения — это 20 плюс»,— уверен Александр Дягилев.

Церковнослужитель призвал власть обратить внимание на профилактику разводов: «У нас ежегодно заключается около 50 тыс. браков. Почти половина — распадается. В Петербурге статистика не такая уж и плохая. В целом по России распадается около 70% браков. В такой атмосфере женщина не уверена в своем будущем и в своем муже». Спикер отметил, что церковь пытается заниматься этим вопросом, однако необходима комплексная программа, хотя бы на уровне города. «Может быть, рекомендовали разводящимся поработать с психологом. Может какая-то психологическая служба нужна. Если бы количество разводов несколько упало, то количество рожденных детей несколько выросло бы»,— заметил Александр Дягилев.

Чем дольше длилось заседание, тем больше звучало противоречивых реплик. Дошли до того, что пропагандировать рождение детей необходимо в прямом смысле среди детей.

«Наши дети не играют в "дочки-матери". Вообще, девочка должна хотеть стать мамой, когда она совсем еще маленькая. Она должна качать свою куклу, катить коляску. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждая девочка хотела выйти замуж и родить много-много счастливых детей. Тогда вопрос абортов будет стоять не так остро»,— заявила гендиректор «Семейной клиники "Роддом на Фурштатской"» Галина Суркова.

«С детского сада и школы надо учить детей не тому, как не забеременеть и как предохраняться, а учить, как родить здорового и красивого ребенка»,— поддержала коллегу учредитель сети клиник «ОНА» Марина Власова.

Закончили и вовсе заявлением, что не существует здравомыслящего нравственного доктора, который бы думал о прерывании беременности, и примером из СССР: «С 1935 по 1955 год аборт были запрещены. И посмотрите, какой был пик рождаемости в начале 1950-х»,— сказал главный врач Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, будто подсказывая властям решение демографической проблемы.

Одна из женщин-спикеров уже после заседания отметила, что главное в рождении детей — желание женщины. Впрочем, судя по высказыванию некоторых спикеров, так считают не все.

