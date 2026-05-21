Товары заказали в суд

Управляющая крупным китайским маркетплейсом DEWU компания (за пределами Китая известна как Poizon) добилась в российском суде по интеллектуальным правам признания недействительным товарного знака POIZON. Последний был зарегистрирован в декабре 2023 года российским ООО «Пойзон», иностранная площадка обвинила ООО в недобросовестной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yang Meiqing / VCG / Getty Images Фото: Yang Meiqing / VCG / Getty Images

Суд по интеллектуальным правам в конце мая признал недействительным товарный знак POIZON, зарегистрированный российским ООО «Пойзон», об этом “Ъ” сообщил представитель китайского маркетплейса DEWU (управляющая компания — Shanghai Dewu Information Group Co., Ltd, он же за пределами Китая — Poizon). По словам представителя компании, ранее на российском рынке также были случаи использования названия и других связанных с брендом обозначений сторонними площадками: «Это могло создавать у пользователей впечатление, что такие сайты и приложения имеют официальное отношение к платформе, сотрудничают с ней или работают с ее разрешения». В ООО «Пойзон» на запрос “Ъ” не ответили.

DEWU — один из крупнейших маркетплейсов Китая, был основан в 2015 году, головной офис находится в Шанхае. Платформа специализируется на продаже брендовой одежды, обуви, аксессуаров и других товаров. Площадка привлекла аудиторию благодаря низким ценам — в среднем на 20% меньше, чем в рознице по всему миру, по оценке исследовательской компании ReHub. Forbes объяснял, что низкие цены достигаются за счет невысоких затрат на логистику, так как компания выкупает товары у китайских предприятий, выпускающих брендовую одежду и обувь. В июне 2025 года DEWU начал работать в России, официальный сайт — thepoizon.ru.

Shanghai Shizhuang Information Technology подала иск в суд по интеллектуальным правам еще в октябре 2024 года. Компания требовала признать недобросовестной конкуренцией регистрацию товарных знаков POIZON и «Пойзон» в России. До этого в декабре 2023 года Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака для большого ассортимента товаров, в том числе по 35-му классу МКТУ, включающему торговлю через интернет. Китайская компания возражала и настаивала, что знаки «Пойзон» воспроизводят знаки Poizon и оригинальный логотип. В Роспатенте отклонили возражение, поэтому компания решила оспорить решение в суде.

Однако представитель DEWU уточнил, что были отклонены и другие заявки на регистрацию обозначений, ассоциирующихся с платформой. Так, 30 сентября 2025 года была окончательно отклонена заявка на регистрацию товарного знака DEWU, поданная лицом, связанным с poizon.ru.

В целом конкретные причины, по которым суд встал на сторону китайской площадки, сейчас назвать нельзя, поскольку решение пока не опубликовано в полном объеме, говорит гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она предполагает, что иностранная площадка смогла обосновать широкую известность своего бренда.

Подобные обстоятельства могут рассматриваться как введение потребителей в заблуждение, что является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, уточняет юрист Forward Legal Алена Пантелей. Госпожа Акиншина не исключает, что суд учел какие-либо процедурные нарушения, допущенные на стадии рассмотрения спора в Палате по патентным спорам.

После вступления решения в законную силу ООО «Пойзон» потенциально может столкнуться не только с прекращением правовой охраны спорного товарного знака, но и с дополнительными требованиями со стороны правообладателя — например, о запрете использования обозначения, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, а также о необходимости ребрендинга сайта, приложений и рекламных материалов, предполагает Алена Пантелей.

Алина Акиншина считает, что самому ООО «Пойзон» в рамках этого решения, по сути, ничего не грозит, кроме утраты исключительного права на товарный знак. А о финансовых санкциях в данном случае речь не идет. Так, финансовые последствия могут возникнуть только в дальнейшем, если китайская компания выявит факты нарушения своих исключительных прав, примет решение продолжать защиту своих товарных знаков и предъявит к российскому ООО отдельные требования. «При этом важно понимать, что это не разовый спор между ООО "Пойзон" и китайским игроком. Компании спорят в целом ряде инстанций, поэтому, вероятно, нас ожидают еще новые судебные и правовые повороты по этому делу»,— резюмирует госпожа Акиншина.

Юлия Юрасова