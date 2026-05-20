Петербургская компания построит школу в Приморье за 4 миллиарда рублей

ООО «СЭМ» из Санкт-Петербурга победило в аукционе на возведение школы в микрорайоне Патрокл во Владивостоке. При начальной цене 4,2 млрд рублей компания предложила выполнить работы за 4,17 млрд рублей. Контракт с мэрией города пока не подписан. Ранее конкурент пытался оспорить результаты торгов, но безуспешно, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт с мэрией города пока не подписан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Контракт с мэрией города пока не подписан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Победителя среди двух претендентов определили 20 мая. Комиссия выше оценила опыт ООО «СЭМ». Снижение цены на 3,2 млн рублей практически не отразилось на итоговой стоимости контракта. Фактически компания выиграла аукцион во второй раз: предыдущее решение комиссии удалось оспорить второму участнику — ООО «Центр инфраструктурного строительства», чью заявку первоначально отклонили. После рассмотрения жалобы «Центр» участвовал в торгах, но уступил.

Имя победителя пока не отражено в карточке Единой информационной системы.

Кирилл Конторщиков