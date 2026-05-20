США задержали иранский танкер в Оманском заливе

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на танкер Celestial Sea в Оманском заливе после того, как американские военные заподозрили судно в попытке прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Центральный командный штаб ВС США в Х.

По данным CENTCOM, судно шло под иранским флагом и после досмотра было отпущено. Экипажу при этом предписали изменить курс. В американском командовании утверждают, что за время морской операции против Ирана военные перенаправили уже 91 коммерческое судно.

Морская блокада Ирана действует с 13 апреля. США заявляют, что намерены останавливать все суда, следующие в иранские порты или пытающиеся выйти из них. В Тегеране резко критикуют эти действия, считая их незаконными и сравнивая поведение американских военных с пиратством. Иранская сторона указывала, что захват коммерческих судов и задержание экипажей лишь усиливают напряженность в регионе.