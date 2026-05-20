США задержали иранский танкер в Оманском заливе
Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на танкер Celestial Sea в Оманском заливе после того, как американские военные заподозрили судно в попытке прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Центральный командный штаб ВС США в Х.
По данным CENTCOM, судно шло под иранским флагом и после досмотра было отпущено. Экипажу при этом предписали изменить курс. В американском командовании утверждают, что за время морской операции против Ирана военные перенаправили уже 91 коммерческое судно.
Морская блокада Ирана действует с 13 апреля. США заявляют, что намерены останавливать все суда, следующие в иранские порты или пытающиеся выйти из них. В Тегеране резко критикуют эти действия, считая их незаконными и сравнивая поведение американских военных с пиратством. Иранская сторона указывала, что захват коммерческих судов и задержание экипажей лишь усиливают напряженность в регионе.
Морская блокада Ирана, введенная США 13 апреля 2026 года, является ответом на неуступчивость Ирана в ходе переговоров по ядерной программе и управлению судоходством в Ормузском проливе. США стремятся лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти, которая до начала военных действий составляла около 1,8–1,9 млн баррелей в день. Эта мера рассматривается как аналог "венесуэльской модели" с морским эмбарго и последующим захватом судов.
Блокада распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, включая порты в Персидском и Оманском заливах. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что их военные перекрывают экономическую торговлю с Ираном и из Ирана, что привело к скоплению более 20 торговых судов в иранском порту Чах-Бахар и оценивается в $4,8 млрд потерь для Ирана из-за "запертой" в заливе нефти. Иран, в свою очередь, расценивает действия США как акт "морского пиратства" и принимает ответные меры, включая атаки дронами на американские корабли и закрытие Ормузского пролива.
Замораживание операции "Проект свободы", направленной на восстановление судоходства в Ормузском проливе, демонстрирует фокусировку американских ВМС на экономическом истощении Ирана. Экономическое давление на Иран, по оценкам США, привело к инфляции в 70% и падению национальной валюты. Юридическая легитимность блокады вызывает сомнения у некоторых экспертов, которые отмечают, что она может противоречить международному морскому праву и создавать дипломатические трудности с союзниками США и Китаем.