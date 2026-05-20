Росстат второй раз за год зафиксировал дефляцию

На неделе с 13 по 18 мая Росстат зафиксировал дефляцию. Она составила 0,02%, следует из отчетности ведомства. До этого, по итогам недели с 28 апреля по 4 мая, Росстат уже сообщал о дефляции также на уровне 0,02%.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,04%, с начала года — на 3,15%. Инфляция в России в годовом выражении составила 5,46%. На прошлой неделе, с 5 по 12 мая, Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,07%.

По данным статистики, за неделю выросли цены на сахар (+0,7%), мороженую рыбу (+0,4%), ржаной хлеб, макаронные изделия и вермишель (+0,3%). На овощи и фрукты цены снизились на 2,2%. Огурцы подешевели на 10,9%, помидоры — на 8,6%, бананы — на 0,5%. Выросли цены на белокочанную капусту (+3,2%), репчатый лук (+2,4%), столовую свеклу (+1,6%), морковь (+0,6%).

За неделю подешевели куриные яйца (-2%), баранина (-1,3%), сливочное масло и гречневая крупа (-0,5%), свинина, пшеничная мука и пшено (-0,3%). Из непродовольственных товаров незначительно подорожали афазолин и нимесулид (+0,3%), валидол, метамизол натрия, левомеколь и ренгалин (+0,2%). На 0,6% подешевел пенталгин, на 0,2% — корвалол.