Китайская торговля идет в гору

Китайская внешняя торговля в апреле росла заметно быстрее, чем ожидали аналитики: экспорт увеличился на 14,1% год к году, импорт — на 25,3%. Профицит торгового баланса достиг $84,8 млрд после $51,1 млрд в марте. Восстановились поставки в США, продолжила расти торговля с АСЕАН и ЕС. Американское направление в ближайшие месяцы может получить дополнительную поддержку за счет обсуждаемых тарифных послаблений. Одновременно Пекин наращивает торговлю с Москвой, впрочем, сейчас главным образом из-за внешних рисков: в апреле Китай увеличил закупки российской нефти, частично компенсируя сокращение поставок из стран Персидского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

В апреле 2026-го экспорт Китая вырос на 14,1% год к году, до $359,4 млрд, следует из данных Главного таможенного управления страны. Импорт прибавил 25,3% и составил примерно $274,6 млрд. Данные оказались заметно лучше ожиданий: аналитики прогнозировали рост экспорта на 7,9%, импорта — на 15,2%. Профицит торгового баланса увеличился до $84,8 млрд с $51,1 млрд в марте.

В апреле начала восстанавливаться торговля Китая с США: товарооборот вырос на 10,7% в годовом выражении, до $50,5 млрд. Китайский экспорт в Штаты увеличился на 11,3%, до $36,8 млрд, а импорт из США — на 9%, до $13,7 млрд. Напомним, в первом квартале данные были заметно слабее, в результате экспорт Китая в США в январе—апреле оказался, по данным китайской таможни, на 10,2% ниже прошлогоднего уровня. В ближайшие месяцы торговля Китая с США, вероятно, продолжит расти: страны обсуждают взаимное снижение тарифов.

Быстрее, чем со Штатами, в апреле росла торговля со странами АСЕАН — напомним, Пекин активно диверсифицирует поставки из-за тарифного противостояния с Вашингтоном. Товарооборот КНР и государств АСЕАН составил $112,2 млрд, увеличившись на 20% год к году. Китай нарастил экспорт в регион на 15,2%, до $69,5 млрд, а импорт из стран АСЕАН — на 29%, до $42,7 млрд.

Объем взаимной торговли Китая и ЕС в апреле увеличился на 12% год к году, до $75,9 млрд. Рост обеспечивался прежде всего китайским экспортом. Так, поставки из КНР в Евросоюз выросли на 14% ($53 млрд), а импорт Китая из ЕС — на более скромные 5% ($23 млрд). Из-за этого дисбаланс в торговле продолжил расширяться: за январь—апрель профицит Китая в торговле с ЕС достиг около $113 млрд, прибавив 24% к прошлому году.

Торговля Китая с Россией в 2026 году растет опережающими темпами. За январь—апрель товарооборот увеличился на 19,7% год к году, до $85,24 млрд: экспорт Китая в РФ вырос на 23,1% (до $37,83 млрд), а импорт из РФ — на 17% (до $47,41 млрд). Отдельно в апреле товарооборот прибавил 18%, составив $23,7 млрд. Китайские поставки увеличились на 22%, до $10,1 млрд, встречные — на 15%, до $13,5 млрд. Отчасти быстрый рост объясняется эффектом низкой базы — в прошлом году расширение торговли сдерживали проблемы с расчетами. Кроме того, динамику торговли РФ и КНР сейчас во многом определяют внешние риски. Так, на фоне войны на Ближнем Востоке в апреле Китай резко сократил закупки нефти у стран Персидского залива. Частично выпавшие поставки компенсировала Россия: импорт российской нефти в апреле вырос на 11%, до $6,3 млрд.

Несмотря на сильные апрельские данные, взрывного роста российско-китайской торговли ждать не стоит. Значительная часть переориентации торговых потоков после 2022 года уже произошла. Сейчас договоренности скорее снимают точечные барьеры: так, по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пекин стороны зафиксировали намерение расширять торговлю отдельными видами сельхозпродукции, а Россия получила разрешение поставлять на китайский рынок комбикорма. Судя по заявлениям сторон и отсутствию сенсаций, российско-китайская торговля переходит от быстрого расширения к более рутинной настройке правил игры.

Кристина Боровикова