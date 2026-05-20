Уровень воды в реках Краснодарского края не превышает критических отметок

Уровень воды в реках Краснодарского края в настоящее время не превышает критических отметок. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации в Армавире, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Вопросы возможного риска подтопления территорий обсуждались на заседании оперативного штаба. Мероприятие по поручению губернатора Вениамина Кондратьева провел его заместитель Дмитрий Маслов.

Участники совещания отметили, что сейчас угроза выхода воды из русел рек из-за сброса воды из Невинномысского гидроузла отсутствует. Вместе с тем в связи с прогнозируемыми сильными осадками сохраняется режим повышенной готовности. В муниципалитетах подготовлены места эвакуации со всем необходимым на случай ухудшения обстановки, экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Ъ-Кубань» писал, что в Армавире объявлена эвакуация жителей из-за угрозы подтопления. Угроза затопления прибрежных территорий Армавира сохраняется в связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп. Согласно информации специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть опасность достижения критических отметок.

Алина Зорина