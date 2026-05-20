Санкт-Петербург отключился от сети

В Санкт-Петербурге вторые сутки не работает мобильный интернет. Первые жалобы на отключения сети появились еще утром 19 мая. За прошедшие сутки на сайт DownDetector поступило около 13 тыс. сообщений. Ограничения связывают с угрозой беспилотной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

У некоторых операторов мобильный интернет не работает даже по «белым спискам», рассказала корреспондент “Ъ” в Санкт-Петербурге Полина Пучкова:

«Блокировки очень масштабные, раньше были проблемы с интернетом, но не такие. Последние дня три мобильного интернета вообще нет, нельзя подключиться через VPN или прокси. Если говорить про "белые списки", то работают не все сайты на самом деле. Пыталась открывать "Яндекс.Музыку", "Яндекс.Книги", но безуспешно. При этом сервисы условного VK открываются, как и приложения банков. И это касается всего города, и окраин, и центра.

Мы привыкли к работе в условиях отключения интернета. Если говорить про ПМЭФ-2026, который должен вскоре стартовать, то там обычно недоступна даже мобильная связь. После того, как попадаешь в "Экспофоруму", то все, уже только ждать подключения к Wi-Fi».

В прошлом году во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге ограничивали не только мобильный интернет, но и сотовую связь. Это объяснялось мерами безопасности. Неудобство могут испытывать представители иностранных делегаций, у которых нет приложений такси с привязанными банковскими картами. Жители города и гости из российских регионов обычно готовы ко всем вариантам оплаты, пояснил блогер и водитель такси в Санкт-Петербурге Денис Ковшов:

«Бывает, интернет отключают, но, в принципе, в любой шаговой доступности, в любом заведении есть Wi-Fi, откуда можно вызвать такси. Тем более большинство клиентов вызывают его в основном из дома либо ресторанов. Кроме того, когда отключается интернет, чаще сервисы "Яндекса" работают. Случается, что в приложении местонахождение некорректно отображается, где-нибудь в лесу, но это не такая большая проблема, потому что любой водитель такси должен знать город. Если навигатор выстраивает маршрут, то просто едешь по нему. Понятное дело, что можно пропустить какой-то съезд или поворот, но у нас в Питере с этим довольно просто, на следующем съедешь. Но это неудобно, конечно, напряжно.

Что касается оплаты поездок, то у тех пользователей, у кого привязана карта, она списывается сразу при заказе. В других случаях бывает так, что пассажир не может в конце, допустим, зайти в какое-нибудь приложение банка и перевести деньги. Это уже проблема клиента. Если ты заказываешь такси за наличку, будь любезен ее предоставить».

В соцсетях жители города жалуются на сбои в оплате сервисов и услуг, в том числе в небольших кафе и магазинах. Бизнес без проводного интернета в помещении остался без продаж.

Юлия Савина