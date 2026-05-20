Цех по производству глазированных сырков построят в Тюменской области

Цех по производству глазированных сырков построят на территории молочного комбината «Ялуторовский» (входит в компанию «Логика молока») в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Планируемая мощность нового цеха — 10,5 тыс. тонн продукции в год. По данным «РИА Новости» инвестиции в это направление достигнут 3,8 млрд руб.

Молочный комбинат «Ялуторовский» основан в 1936 году. Предприятие является одним из крупнейших заводов Сибири и России, способным перерабатывать около тысячи тонн сырого молока в сутки. Продукция комбината поставляется в регионы России, а также экспортируется в страны Центральной Азии, Китай и ОАЭ.

Полина Бабинцева