В Анапе завозят песок для отсыпки берега от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта»

В Анапе начали завозить песок для отсыпки береговой полосы от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Параллельно с завозом песка специалисты продолжают отсыпку участка от санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка» протяженностью 3,5 км. Чистый песок разровняли слоем 50 см на протяжении 1,2 км.

По данным оперативного штаба, всего на пляжи Анапы завезли более 136 тыс. куб. м песка и отсыпали свыше 5 км.

