Центризбирком добавляет инклюзивности

Центризбирком (ЦИК) продолжает подготовку к сентябрьским выборам. 20 мая комиссия одобрила порядок представления в избиркомы данных о наблюдателях и дополнила нормативы технологического оборудования участков рекомендациями по повышению их доступности для избирателей с инвалидностью. Помимо этого, председатель ЦИКа Элла Памфилова объявила о запуске приложения для упрощенной подготовки документов партиями и кандидатами.

Главной новеллой постановления о нормативах технологического оборудования для участковых комиссий стало включение в него рекомендаций по повышению инклюзивности участков. «Необязательно, но желательно»,— сформулировала задачу Элла Памфилова. Среди рекомендованных технологий, в частности, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями с инвалидностью по зрению и обеспечение сурдоперевода для слабослышащих.

Еще одна мера в том же направлении была вызвана нормативной неурядицей. Член ЦИКа Николай Левичев рассказал, что некоторые региональные избиркомы решили в преддверии выборов обновить свои кабины для тайного голосования маломобильных групп населения, чтобы привести их в соответствие с актуальным ГОСТом, утвержденным в 2024 году. Как пояснил господин Левичев, стандарт был обновлен без участия ЦИКа, поэтому новые параметры не отражены в нормативных документах.

ГОСТ увеличил ширину и глубину кабины с 80х100 см до 120х120 см, так как новые виды инвалидных кресел и колясок по габаритам уже не всегда соответствуют прежним параметрам. Цена кабины при этом изменилась незначительно — по данным центра «Вертикаль» (Николай Левичев назвал его «практически монополистом в производстве технологического оборудования для выборов»), с 47 тыс. до 53 тыс. руб. Однако и эти затраты можно сократить, для чего господин Левичев предложил Элле Памфиловой провести «мастер-класс по применению русской смекалки» на ближайшем совещании с главами региональных избиркомов: «Конструкции (кабин.— “Ъ”) хранятся в разборном виде. И если вы при новой сборке три штанги длиной 80 см поменяете на отдельно закупленные три штанги стандартного торгового оборудования длиной 120 см, проблема будет решена малой кровью». Госпожа Памфилова, в свою очередь, напомнила о подписании соглашения с Соцфондом, по которому тот теперь передает избиркомам данные о численности приписанных к ним граждан с различными формами инвалидности. «У вас теперь есть возможность прекрасно видеть и знать, кто к вам может прийти, и как следует оборудовать участок»,— пояснила глава ЦИКа.

В промежутке между обсуждением вопросов повестки госпожа Памфилова объявила о запуске «специализированного программного изделия» на сайте ЦИКа. Его цель — автоматизировать процесс подачи документов в избирком партиями и кандидатами. Как надеются в комиссии, это сократит число ошибок в передаваемой документации. Председатель ЦИКа объяснила данный шаг желанием «облегчить жизнь всем участникам избирательного процесса».

Зато другой документ — о порядке представления в избирком списков наблюдателей,— презентованный членом ЦИКа Аленой Булгаковой, по мнению члена ЦИКа Евгения Колюшина, эту жизнь скорее затрудняет. Господина Колюшина не устроили запрашиваемые у наблюдателей сведения, в частности требование согласия на обработку персональных данных. Госпожа Булгакова возразила, что такие требования были всегда, и Элла Памфилова ее поддержала. «Евгений Иванович, я абсолютно не комментирую вашу оценку, но реагирую, поскольку не могу согласиться,— обратилась она к господину Колюшину.— Мы должны думать о безопасности, о том, чтобы люди, которые приходят как наблюдатели для того, чтобы бдить за порядком, сами не были нарушителями порядка». Процедуру сбора таких сведений глава ЦИКа назвала «бюрократической в хорошем смысле слова».

Права наблюдателей в последние годы были существенно расширены, а предварительный сбор данных по ним необходим для совместной проверки с Минюстом, дополнил тезисы коллег член ЦИКа Евгений Шевченко. Так, по его мнению, защищается репутация самих партий: «Чтобы от них не пришли лица, включенные в реестр иностранных агентов, в реестр лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций». Эту мысль подхватила Элла Памфилова, рассказав, что партии, у которых не всегда хватает собственных ресурсов, чтобы должным образом проверить своих наблюдателей, не единожды благодарили ЦИК за бдительность. «Они рады, когда мы им подсказываем, что они не того человека прислали,— поделилась глава комиссии.— Тот, кого позвали, может дискредитировать не только выборы, но и партию».

Степан Мельчаков