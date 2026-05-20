«А7 Финансы» открыла первый региональный офис в Краснодаре

Первый региональный офис компании «А7 Финансы» открыли 20 мая в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе А7, филиал стал первым подразделением организации, работающим за пределами Москвы.

«Совместный с ПСБ проект стартовал 1 августа 2025 года. За это время мы увидели большой синергетический эффект. Теперь хотим посмотреть, как это будет работать за пределами Москвы, в том числе и с точки зрения управляемости. Выбирая пилотный регион, мы отталкивались прежде всего от рынка. Краснодар — это один из лидеров по внешнеторговому обороту со странами СНГ, Турцией, Ближним Востоком, здесь хорошо развит агроэкспорт, сюда поступает большое количество импорта. Поэтому вполне естественно, что свой пилотный проект мы запустили здесь», — прокомментировал открытие директор департамента развития розничного бизнеса региональной сети ПСБ Сергей Арзянцев.

Он также добавил, что в планах «А7 Финансы» — открыть еще несколько офисов на территории Краснодарского края, а в дальнейшем — выйти на другие города-миллионники.

Как отметила руководитель департамента развития и координации розничного бизнеса А7 Ирина Макелько, открытие краснодарского офиса стало частью планомерного расширения и развития сети. Филиал в кубанской столице стал для «А7 Финансы» двенадцатым в России. На сегодняшний день в Москве работают 11 офисов компании.

Российская система международных расчетов А7, созданная банком в 2024 году, занимает около 19% рынка внешнеторговых операций РФ. Инфраструктура компании охватывает более 100 стран, ежедневно через систему проводится свыше 2 тыс. международных платежей.

По официальным данным, товарооборот между Краснодарским краем и Китайской Народной Республикой в 2025 году увеличился на 57% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель в ходе работы делегации Кубани на Российско-Китайском ЭКСПО.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, экспорт продукции региона в 2025 году вырос более чем на 20%, а общий внешнеторговый оборот региона увеличился свыше 10%.

Губернатор подчеркнул, что регион достиг рекордных показателей и занял первое место в Южном федеральном округе: его доля в общем товарообороте составила 46%. Он добавил, что кубанские товары пользуются большим спросом на международных рынках и что регион укрепил свои позиции по нескольким важным направлениям.

Наибольший прирост поставок зафиксирован в Китай, Египет, Азербайджан и Казахстан. Положительная динамика также наблюдается в торговле с Турцией, Индией и Белоруссией.

Александра Локтионова